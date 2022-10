Il manque plus de 900 enseignants dans le réseau d’enseignement GO ! de la Communauté flamande

Koen Pelleriaux (photo ci-dessous) craint que la pénurie actuelle n'entraîne à terme des pénuries plus nombreuses et plus graves. "Être enseignant est déjà une profession éprouvante, et si beaucoup de gens abandonnent, ce sera un travail encore plus difficile pour ceux qui restent", souligne-t-il.

Le nombre d'arrivée de personnes venant de l’extérieur (entrées latérales), qui est passé de 3 000 à 4 400 cette année scolaire, est un signe positif, estime l'administrateur-délégué de GO ! Mais même dans ce cas, des mesures doivent encore être prises. "Les entrants latéraux devraient pouvoir conserver encore plus d'ancienneté avec eux. En outre, le statut doit être renouvelé et rendu plus attractif. Et la formation des enseignants (du primaire et du secondaire inférieur ndlr.) devrait également être assurée au niveau universitaire, afin que les titulaires d’un master soient également attirés par la profession."