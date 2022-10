Le Film "Close" de Lukas Dhont en ouverture du Festival du Film de Gand

Comme annoncé précédemment, le festival du film de cette année se tourne vers le cinéma sud-coréen : il le fera avec neuf films récents, onze films de genre sélectionnés par le critique de cinéma Patrick Duynslaegher et un concert de musique de film consacré aux compositeurs coréens au Muziekcentrum De Bijloke. En outre, c'est Jung Jae-il, le compositeur de la musique du film "Parasite" et de la série "Squid Game", qui orne l'image et les affiches de la campagne du festival du film. Les réalisateurs Im Sang-soo ("Heaven : To the Land of Happiness"), Park Song-yeol ("Hot in Day, Cold at Night") et July Jung ("Next Sohee") se rendront à Gand et assisteront à la projection de leurs films.