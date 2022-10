MSF installe un poste médical près du centre d’enregistrement des demandes d’asile

"Seules 300 personnes par jour peuvent être enregistrées au centre Pachéco. Les familles et les mineurs non accompagnés (Mena) sont, pour le moment, toujours hébergés par Fedasil, mais les hommes qui se sont enregistrés (ou qui n'ont pas pu le faire) retournent dans la rue, sans accès à un logement et sans avoir pu bénéficier d'un examen médical et/ou psychologique", explique Nathalie Gielen, cheffe de mission pour MSF Belgique. L'ONG dit constater une augmentation importante du nombre de demandeurs d'asile vivant dans la rue, confrontés à des conditions de plus en plus difficiles.

"Sans oublier la saturation totale des services à Bruxelles (HUB humanitaire, Plateforme Citoyenne, Athena...), de plus en plus de demandeurs d'asile sollicitant l'accès aux services de base que Fedasil ne leur fournit plus. Nous allons encore une fois fournir des services que l'Etat belge est censé procurer. Mais face à cette souffrance humaine, MSF ne peut simplement pas rester inactive."

Médecins sans Frontières (photo) dit aussi constater des problèmes de santé publique, comme la tuberculose, des maladies de la peau et d’autres maladies contagieuses. L’organisation humanitaire réclame "une réaction urgente" des autorités belges face à la crise de l’accueil. Elle leur demande d’assumer les consultations et soins médicaux pour les personnes qui demandent l’asile.