Un supporter du Beerschot condamné à deux ans avec sursis et une interdiction de stade de cinq ans pour avoir lancé une fusée

Les faits se sont produits le 5 décembre dernier lors du derby entre l'équipe du Beerschot et celle de l'Antwerp. Le prévenu qui était ivre s'est alors dirigé vers la tribune où se trouvaient les supporters anversois et a jeté une fusée éclairante dans leur direction. L'homme a été appréhendé immédiatement après les faits et s'est vu interdit de stade pendant trois mois par le parquet. L'intéressé a également passé trois semaines en détention préventive.

Le jeune homme avait déjà été condamné en 2017 à 100 heures de travaux d'intérêt général pour coups et blessures volontaires sur la personne d'un supporter anversois. L'homme devait répondre maintenant de "tentative d'incendie criminel" et de "menaces".

La défense ne contestait pas les faits mais bien la demande du Beerschot qui réclamait des dommages et intérêts d'un montant de 254.000 euros qui représentaient, selon le club, son manque à gagner après avoir dû jouer deux matches à guichets fermés. Il n'existe en effet pas, selon l'avocat, de lien causal entre la faute commise par son client et le dommage subi par le club. Le tribunal a finalement accordé au Beerschot un dédommagement de 8.000 euros.