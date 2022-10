Zoutman construit dans le port gantois la plus grande tour de production de sel marin au monde

La demande croissante en sel marin provient avant tout de l’industrie agro-alimentaire, en raison de son caractère naturel et gastronomique, indique Zoutman. Pour suppléer à la demande, la construction d’une tour de 64,5 mètres de haut est nécessaire. On y produira du sel de mer sans additif. "Nous nous sommes concertés avec les autorités du North Sea Port", expliquait à VRT NWS Jan Cerpentier de Zoutman. "Il est alors apparu qu’il n’y avait pas suffisamment de place dans le port pour étendre notre entreprise. Nous allons donc travailler en hauteur pour gagner de la place".

"Le sel vient d’Amérique latine et d’Australie", précisait Cerpentier. "Il s’agit de sel marin et pas de sel de saline. On l’obtient dans des bassins en mer. Par un processus d’évaporation, on obtient une cristallisation des grains de sel de mer. C’est avant tout une question de CO2. Dans le cas du sel de saline, il faut beaucoup d’énergie pour permettre à la saumure de s’évaporer en sel".

"Après le pétrole, notre matière première est la plus importante au monde. Il y a du sel partout, dans toutes les industries : la chimie, l’alimentation, la pharmacie …". Le nom de Zoutman est cependant avant tout connu du grand public en Flandre pour son sel de déneigement. Mais il s’agit en fait d’une petite activité complémentaire, explique Jan Cerpentier. "Nous fabriquons avant tout du sel alimentaire et du sel durcissant. Pour cela, nous avons un marché de vente dans le monde entier. L’acheminement et l’expédition passe par le transport maritime et ferroviaire".