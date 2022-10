2.500 tonnes de déchets sauvages par an, le magazine Pano a enquêté sur la propreté à Bruxelles

"Non, je ne suis pas satisfait de la situation actuelle. Beaucoup d'investissements ont été réalisés par les communes et la région, mais le résultat n'est pas satisfaisant", a déclaré à "Pano" le ministre bruxellois en charge de la Propreté Alain Maron (Ecolo). C'est pourquoi la Région bruxelloise a élaboré ces derniers mois un nouveau plan "Bruxelles propre" comprenant 65 points d'action.

Par exemple, la région veut davantage de caméras dans les rues, moins de collectes de déchets afin de permettre (espérons-le) un meilleur tri, une plus grande coopération entre les services communaux et régionaux et un doublement du nombre de parcs à conteneurs, qui passerait de 5 à 10.

Une mesure importante est la perception immédiate des amendes. À partir de mai 2023, Alain Maron souhaite que les services de collecte des déchets puissent percevoir eux-mêmes les amendes. "Pour l'instant, toutes les amendes doivent passer par le parquet. Nous perdons donc beaucoup de temps à punir les auteurs de dépôts clandestins. Nous devons donc être en mesure de percevoir les amendes plus rapidement et plus directement", a ajouté le ministre.



