La Belgique siégera à nouveau au Conseil des droits de l'Homme de l'Onu, de 2023 à 2025

Durant son mandat de trois ans à Genève, la Belgique promouvra tant les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels, "dans leur indivisibilité et leur interdépendance". Sans oublier l'abolition complète de la peine de mort, "une question importante à maintenir à l'ordre du jour du Conseil des Droits de l'Homme", relève la ministre Lahbib (photo). Notre pays s'attachera en outre à renforcer l'égalité des genres et à lutter contre les discriminations.

"Plus que jamais, nous devons faire savoir que les droits humains ne constituent pas une faveur accordée par les États", a souligné Hadja Lahbib. "Tous les jours, nous voyons les images d'individus qui descendent dans la rue et exigent que leurs droits fondamentaux soient garantis. Nous entendons ces personnes et soutenons leur demande légitime. Cela nous incite à travailler à un Conseil des droits de l'Homme efficace et réactif."

La Belgique a déjà siégé à deux reprises au sein de l'organe onusien, créé en 2006. D'abord entre 2010 et 2012, puis de 2016 à 2018. Le Conseil est composé de 47 États membres, élus directement et individuellement au scrutin secret à la majorité des membres de l'Assemblée générale. L'Afrique et l'Asie-Pacifique détiennent chacun 13 sièges, suivis de l'Amérique latine et des Caraïbes (8), de l'Europe de l'Est (6) et de l'Europe de l'Ouest et autres États (7). Parmi ces derniers, les mandats de l'Allemagne et des Pays-Bas expireront au 31 décembre. La Belgique et l'Allemagne étaient les deux seules à avoir présenté leur candidature pour ce groupe.

Outre la Belgique, 13 autres pays ont vu leur candidature approuvée. L'Algérie, l'Allemagne, le Bangladesh, le Chili, le Costa Rica, la Géorgie, le Kirghizstan, les Maldives, le Maroc, la Roumanie, l'Afrique du Sud, le Soudan et le Vietnam feront entendre leurs voix au Palais des Nations en Suisse.