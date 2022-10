La clinique Saint-Jean à Bruxelles ouvre en psychiatrie une unité parent-bébé

En septembre, deux services de psychiatrie aigüe ont été entièrement rénovés dans l’hôpital situé en face du Botanique à Bruxelles. La nouveauté est qu’une unité parent-bébé y a été créée. Elle accueille dorénavant des mères ou pères qui font une dépression post-partum, qui souffrent de troubles de l’anxiété ou d’autres problèmes psychiatriques. Ils peuvent y séjourner quelques temps avec leur enfant et y recevoir des soins spécialisés centrés sur le développement du bébé et de la relation entre le nouveau-né et ses parents.

L’unité comprend cinq chambres permettant d’hospitaliser des parents avec un bébé âgé de 0 à 12 mois. Au cours de sessions de thérapie et d’ateliers, les parents reçoivent un accompagnement psychologique et psychiatrique intense, et un soutien pour développer un lien étroit avec leur enfant. Une équipe multidisciplinaire de psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmières et un psychiatre se consacre à ces parents en souffrance.