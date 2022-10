La police met en garde contre la "movie money", des faux billets de cinéma en circulation en Flandre occidentale

Sur sa page Facebook, la zone de police Kouter (Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Torhout) appelle la population à faire preuve d'une vigilance accrue à l'égard de "Movie Money". Il s'agit de faux billets de banque utilisés sur des tournages. "Faites particulièrement attention aux petits caractères dans le bas", ajoute la police.

Plusieurs détails bien visibles comme la texture, des inscriptions et les signatures permettent de les différencier des vrais billets. Ainsi, sur le côté du faux billet, on peut lire "This is not legal. It is to be used for motion props" (Ceci n’est pas légal, ce n'est utilisé que comme accessoire de cinéma). "Cette fausse monnaie peut être facilement commandée sur internet et l'escroquerie est désormais répandue dans toute l'Europe".

La semaine dernière, le KLJ de Beerst (commune de Diksmuide) a également eu affaire à cette fausse monnaie. Ainsi un individu a acheté des tickets boissons pour une valeur d'au moins 500 euros pendant un fête.