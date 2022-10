La VRT proposera une audiodescription des matchs des Diables Rouges au Qatar

La VRT diffusera l'ensemble des rencontres de la Coupe du monde à partir du 20 novembre. Elle enverra douze collaborateurs sur place. Sous la formule "‘t Is aan ons" (C’est à nous), la chaîne publique mise sur l'expérience collective des Diables pour cette Coupe du monde. Car après être arrivés en quarts de finale en 2014 et avoir atteint la troisième place en 2018, la "génération dorée" des Diables rouges fera une ultime tentative lors de cette Coupe du monde.

Le cirque d'hiver Sporza sera le lieu de l'expérience de la Coupe du monde. Tout le monde y est le bienvenu du matin au soir : pour jeter un coup d'œil dans les coulisses, s'imprégner ensemble de l'ambiance de la Coupe du monde ou se retrouver après le travail ou les études. Il y a un bar et il y a toujours quelque chose à faire, même les jours de repos.



"C'est à nous, supporters des Diables Rouges, d'être tous unis derrière notre équipe et de lui donner ainsi un bon coup de pouce", déclare Frederik Delaplace, administrateur délégué de la VRT. "'C'est à nous, VRT, de rendre cela possible dans les meilleures conditions, avec la meilleure couverture possible, l'analyse la plus claire de la Coupe du monde mais aussi du pays hôte controversé et l'ambiance la plus chaleureuse. Et d'inclure tout le monde, quels que soient l'âge, le milieu et l'origine. Il ne reste plus aux Diables rouges à dire : ''C'est à nous, nous allons prendre cette coupe''. C'est du gâteau."