Le centre pour la cybersécurité met en garde contre les virus ciblant les GSM

Le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a placé la sécurité des téléphones portables au cœur de sa nouvelle campagne de sensibilisation, afin d'éviter "une pandémie de virus ciblant les smartphones" alors que les criminels et fraudeurs y voient un terrain de jeu toujours plus intéressant pour arriver à leurs fins. Intitulée "OK n'est pas toujours OK !", la campagne conseille de ne télécharger des applications que dans des magasins d'applications (app stores) officiels.