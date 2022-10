Les syndicats de policiers furieux: la hausse salariale promise sera phasée entre 2023 et 2025

Après des mois de négociations, la ministre CD&V (photo) et les deux principaux syndicats policiers avaient atteint un accord en janvier dernier, annonçant sa mise en œuvre dès janvier 2023. Sans enthousiasme démesuré, les syndicats avaient admis qu'il s'agissait au moins d'un "premier pas" vers la revalorisation du métier. Il était question d’une hausse de 1.000 euros bruts par policier. Par la suite, les communes s'étaient cependant inquiétées, prévenant qu'elles sont dans l'incapacité de financer elles-mêmes ces hausses de salaires pour la police locale.

Au terme du conclave budgétaire, le cabinet d’Annelies Verlinden parle maintenant d'une augmentation "phasée", étalée sur plusieurs années. Il n'y aura donc pas, dès 2023, une augmentation de 5% des salaires. Plus précisément, il y aura une première hausse (45% de l'augmentation promise) en octobre 2023, puis une nouvelle hausse un an plus tard, pour parvenir à la hausse complète, soit les 5% de moyenne (en plus de l'indexation), en octobre 2025, précise le cabinet.

Les dotations fédérales aux zones de secours seront indexées pour un total de 18 millions d'euros supplémentaires en 2023, souligne aussi le cabinet Verlinden.