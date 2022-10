Premier centre de formation en Flandre dédié à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique

Le nouveau centre est conçu comme un simulateur de travail avec des laboratoires, une salle de formation technique et une "salle blanche" didactique pour simuler les conditions de travail spécifiques des entreprises. À terme, ViTalent a pour objectif de former, d'améliorer et de recycler plusieurs milliers de stagiaires par an. Les autres groupes cibles sont les employés du secteur ainsi que les demandeurs d'emploi et les étudiants.

Le site dispose de laboratoires et de salles de classe, ainsi que d'un hall de formation de 850 mètres carrés avec des lignes de production pour le remplissage et le conditionnement des médicaments. Cela devrait permettre aux élèves de se familiariser avec l'environnement de travail des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques : mesure et pesée des ingrédients ou règles d'hygiène particulières.

ViTalent est une initiative d'Essenscia - la fédération sectorielle de l'industrie chimique - et des syndicats socialiste ABVV, libéram ACLVB et chrétien ACVBIE. Les sociétés Janssen Pharmaceutica, Novartis, Organon, Pfizer et Sanofi ont été impliquées dès le début. "La coopération avec le VDAB pour la formation offre aux demandeurs d'emploi la perspective d'un emploi dans un secteur en pleine croissance. L'étroitesse du marché du travail est un défi de taille, mais l'inadéquation l'est tout autant", a rappelé le ministre Jo Brouns.