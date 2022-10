Une martre prive 15.000 ménages du Pajottenland et de la région de la Dendre d’électricité

A cause d’une martre, 15 000 familles ont été privées de courant pendant un peu moins d'une demi-heure tôt ce mercredi matin dans la région d'Alost, de Ninove et de Denderleeuw, en Flandre orientale et de Asse, Liedekerke, Ternat et Affligem, en Brabant flamand. L'animal avait pénétré dans un poste électrique de transformation du réseau à haute tension à Denderleeuw.