Une mosquée de Lommel loue une piscine mais seuls les hommes et les enfants sont autorisés à s’y baigner

Selon le journal Het Belang van Limburg, l’association sans but lucratif (asbl) à l'origine de la mosquée loue entièrement la piscine deux fois par mois pour permettre à ses membres d'y nager.

Sur un post sur les réseaux sociaux, l’asbl propose un abonnement annuel pour cette piscine, mais uniquement pour les hommes et éventuellement pour les enfants. Les femmes ne semblent donc pas être les bienvenues. Il n'est pas clair si les membres féminins de l'asbl ne sont pas autorisés à nager ou si elles ne sont pas autorisées à le faire dans la piscine en question.

Le message sur les réseaux sociaux a déjà été largement partagé sur Twitter et peut compter sur des commentaires négatifs notamment de Dirk Vanderhoydonks (CD&V), échevin des Sports à Lommel et également de l'Egalité des chances et de l'intégration.

"J'ai entendu dire que pour l'asbl en question, il y avait trop de visibilité dans une piscine, et donc qu'ils ne permettent pas aux femmes de nager. Je respecte beaucoup les coutumes des différentes religions, mais je suis en faveur de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes."