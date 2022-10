A l’école avec des enfants ukrainiens dans le village d’accueil anversois : "Si la langue n’y est pas, c’est le cœur qui doit parler"

Malgré la pénurie d’enseignants constatée actuellement dans la plupart des écoles de Flandre, de nombreuses candidatures ont été envoyées pour donner cours dans le village d’accueil anversois. "Tous les jours il y a encore des candidats qui se manifestent pour y donner cours", constate Vriens. "Ils ne possèdent pas toujours une expérience dans l’enseignement, mais ils ont envie de participer au projet".

Thijs Dillen, ancien animateur de jeunesse, est l’un des candidats qui a décidé de se lancer dans l’enseignement. "On peut vraiment construire quelque chose en partant de rien, sans les contraintes de l’enseignement classique. Avec ces enfants-là on peut vraiment commencer à travailler".

Lucas van Dam enseigne aussi à Linkeroever et a consciemment délaissé l’enseignement classique pour donner cours aux enfants réfugiés allochtones. "Je donnais cours de néerlandais, mais je voulais faire un travail qui soit socialement plus pertinent. J’ai entendu parler des listes d’attente. Bien que les élèves ne parlent pas encore le néerlandais, on constate que la structure d’une classe et de l’école est très importante pour eux et leur donne une sorte de réconfort"', explique Lucas van Dam. "Si la langue n’y est pas, c’est le cœur qui doit parler, et les enfants le sentent", ajoutait Thjis Dillen.