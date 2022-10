DaarDaar repart à vélo à travers la Flandre avec son podcast "Dring Dring"

Le podcast "Dring Dring", lancé en 2020 par le site d'information "'DaarDaar" - qui traduit en français des articles de la presse néerlandophone et germanophone - propose depuis le 10 octobre une deuxième saison à ses lecteurs. Le journaliste Aubry Touriel et le photographe Jef Van den Bossche y parcourent une nouvelle fois la Flandre à vélo pour un périple axé, cette fois, sur plusieurs thématiques : environnement, économie, enseignement, identité et politique.