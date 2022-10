Deux femmes mortellement intoxiquées au CO, sans doute après avoir voulu chauffer leur maison avec un barbecue

Le CO ou monoxyde de carbone est un gaz hautement toxique que vous ne pouvez ni sentir, ni voir, ni goûter. C'est pourquoi on l'appelle aussi le "tueur silencieux". Il est libéré lors de l’incinération de tout combustible à base de carbone, comme le bois, le charbon, le pétrole et le gaz.

Les premiers symptômes sont des maux de tête, des vertiges, des nausées et un essoufflement. En cas d'empoisonnement grave, une perte de conscience, un essoufflement et un arrêt cardiaque peuvent survenir, et entraîner la mort.

Si vous remarquez des symptômes d'empoisonnement au CO : ouvrez les fenêtres et les portes, quittez la pièce, si possible en évacuant les victimes à l'extérieur, et appelez les services d'urgence au 112.