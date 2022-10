Historique : Bruges fait match nul à Madrid et se place en 8e de finale de la Ligue des Champions

En début de rencontre, le Club s'est montré aux abords du but madrilène, avec des tentatives de Sowah (4e minute de jeu) et de Jutglà (10e) tous les deux servis par Skov Olsen. Au quart d'heure, l'Atlético Madrid s'est finalement réveillé, Griezmann mettant le gardien Simon Mignolet à contribution au sol (14e) et dans les airs (15e), puis Correa combinant dans une défense quelque peu dépassée avant de croiser son tir (20e).

Le temps fort des Madrilènes s'est poursuivi avec une tête puissante de Griezmann qui a requis une claquette du gardien brugeois (26e). Alors que le rythme avait baissé dans le troisième quart d'heure, Buchanan a cru bénéficier d'un pénalty après avoir été déséquilibré dans la surface de l'Atlético (41e), mais l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir revisionné l'action, estimant qu'une faute offensive avait été commise.