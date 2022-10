La Chambre a donné sa confiance au gouvernement De Croo

Les chefs de groupe de l'opposition ont pris brièvement la parole pour expliquer pourquoi ils ne donneraient pas leur confiance au gouvernement qui s'est accordé mardi sur un budget pluriannuel 2023-24. L'absence de grande réforme a été pointée du doigt.

La N-VA a répété son inquiétude devant la situation budgétaire de la Belgique, tandis que le PTB, les Engagés et DéFI ont mis à nouveau en cause les mesures de soutien du gouvernement face à la flambée des prix de l'énergie. "Vous avez failli et la population en paiera le prix demain", a averti le chef de groupe de la N-VA, Peter De Roover. "Vous n'êtes pas le gouvernement réformateur dont le pays a besoin", a estimé pour sa part François De Smet (DéFI).

Peter De Roover (photo) a cependant estimé qu’il y avait eu à la Chambre "un long et bon débat, et je remercie les membres du gouvernement pour leur présence, mais aussi parce que de nombreux ministres se sont mêlés avec bonne volonté au débat. Un bon débat parlementaire est l’échange de points de vue".