La N-VA dépose une proposition de loi visant à rendre possible la suppression définitive du Sénat

Lors de la création de la Belgique, le choix du constituant s'est porté sur un système bicaméral composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

Depuis 2014, à la suite de la 6e et dernière réforme de l'État à ce jour, le Sénat a été transformé en "chambre des entités fédérées" composée de membres des parlements des Communautés et des Régions. Ses compétences ont été limitées principalement au dialogue entre les entités et aux réformes institutionnelles.