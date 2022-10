Le centre d’Ostende secoué par une puissante explosion de gaz, au moins trois personnes grièvement blessées

Le bourgmestre affirme que la situation est désormais sous contrôle. Un périmètre de sécurité a également été mis en place. "La zone a été évacuée car plusieurs bâtiments sont devenus instables à cause de l'explosion", indique encore Bart Tommelein. D'après ce dernier, 15 à 20 bâtiments ont été endommagés. Leurs habitants ont été évacués et ne pourront rentrer chez eux avant 20h00 ce jeudi soir, au plus tôt. Un dispositif d'accueil a été mis sur pied au centre culturel De Grote Post pour soutenir les victimes.

La cellule de crise communale s'est réunie et suit la situation de près. "On ne sait pas encore précisément si l'explosion s'est produite en rue ou dans le bâtiment. Les experts sont au travail pour le déterminer", souligne Bart Tommelein. L'école située dans le quartier n'a pas été évacuée, au contraire d'une crèche accueillant 22 enfants. Les bambins ont également été dirigés vers le centre culturel De Grote Post.

Au moment des faits, le bourgmestre d’Ostende s'exprimait au Parlement flamand à Bruxelles. Interrompu par plusieurs messages et coups de fil (voir vidéo ci-dessous), il a immédiatement quitté la salle pour se rendre dans sa ville.