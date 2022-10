Les facteurs pourront collecter le petit électro pour "aider les gens à vider leurs armoires et tiroirs"

Il y aura cependant quelques consignes à respecter. Pas question de confier au facteur les grands appareils comme les frigos, fours à micro-ondes ou sèche-linge. L'électro usagé doit être placé dans une boîte en carton qui ne doit pas dépasser 50x30x30 cm ni peser plus de 30 kg. Les piles et les batteries doivent avoir été préalablement enlevées. "Les habitants des communes sélectionnées recevront bientôt une brochure d'information avec une étiquette d'expédition dans leur boîte aux lettres", précisent encore bpost et Recupel.

"On fait d'une pierre deux coups: si les citoyens peuvent donner à leur facteur leur grille-pain cassé ou leur smartphone défectueux, on les aide à faire du tri dans leurs armoires", souligne de son côté la vice-Première ministre et ministre de la Poste, Petra De Sutter. "C'est bon pour l'environnement, puisque les objets défectueux ne finissent plus dans le sac poubelle ou n'atterrissent plus dans nos rues. Le facteur veille à ce que les appareils électroniques défectueux soient collectés séparément et Recupel s'occupe de la suite des opérations."