Bilan de l’explosion à Ostende : "Trois blessés graves stabilisés, des bâtiments à démolir"

Des travaux sont en cours sur le lieu du sinistre et une canalisation haute pression aurait été touchée. Une odeur de gaz avait été signalée avant l'explosion. Police et pompiers étaient d'ailleurs sur place au moment de l'accident. La police a précisé qu'il s'agissait d'une explosion assez puissante. Quinze à 20 bâtiments ont été endommagés. Leur sécurité et leur stabilité ont été contrôlées et il apparaît que la plupart des habitations resteront inhabitables temporairement, principalement en raison de dommages aux vitres. Les habitants concernés pourront aller récupérer leurs effets personnels, accompagnés des services de sécurité.

Quatre bâtiments de l'Ooststraat restent cependant totalement inaccessibles pour des raisons de sécurité. Une réunion d'information des citoyens concernés devait se tenir ce vendredi à 11h30. La zone touchée a été surveillée toute la nuit par la police. Le parquet de Bruges a également désigné un expert en incendie pour enquêter sur les circonstances précises de l'incident.

"Je dois certainement déclarer quatre bâtiments totalement inhabitables. Et il est probable qu’un ou deux de ces immeubles doivent ensuite être démolis. J’attends évidemment l’avis des experts, parce qu’il n’est pas évident de démolir un bâtiment. Ils se trouvent au milieu de la ville, à un endroit où passent beaucoup de gens", concluait Bart Tommelein ce vendredi matin.