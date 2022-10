Covid-19 : les tests PCR ne seront plus nécessaires pour les premiers symptômes

Dès cet automne, les auto-tests seront privilégiés aux tests PCR en cas de symptômes de coronavirus. C’est ce qu’ont décidé ce vendredi les ministres de la Santé du pays. La nouvelle stratégie de testing a été annoncée par l'infectiologue Yves Van Laethem lors d’une conférence de presse. Les experts préconisent en outre davantage de vaccinations et une série de "bonnes habitudes" - comme le port du masque, le maintien des distances sociales et rester à la maison en cas de symptômes - pour limiter autant que possible la vague automnale de Covid. Les chiffres du coronavirus montrent une tendance à la hausse en Belgique, également visible ailleurs en Europe. "Une hausse de la pression sur les soins de santé est possible, mais ce ne sera pas comparable à ce que nous avons connu lors des premières vagues", affirmait encore Yves Van Laethem.