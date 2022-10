La commune de Staden sous surveillance en raison de transactions suspectes du bourgmestre

L'an dernier, le journal De Krant van West-Vlaanderen avait évoqué deux transactions immobilières suspectes effectuées par le bourgmestre dans sa propre commune de Staden après avoir bénéficié d'informations privilégiées, ce dont Francesco Vanderjeugd se défend. Plus précisément, le maïeur aurait appris de par sa fonction que la valeur de ces maisons pourrait nettement augmenter parce qu’elles se trouvent à un endroit qui est convoité pour un projet de logements, proche d’un nouveau parc public.

Francesco Vanderjeugd (photo) aurait aussi acheté un terrain, pour le revendre ensuite aux promoteurs du projet immobilier, qui ont ensuite obtenu aisément un permis de la commune.

À la suite de ces révélations, le parquet de Flandre occidentale et Audit Vlaanderen avaient lancé une enquête qui est désormais bouclée. Le rapport est confidentiel et son contenu sera discuté à la fin du mois à huis clos. Vanderjeugd soutient qu’il n’a pas commis de conflit d’intérêt. "En plus de bourgmestre je suis aussi un citoyen et j’ai agi correctement. J’attend le résultat de l’audit et y collabore entièrement afin de prouver que je n’ai rien à me reprocher", déclarait le jeune bourgmestre.

Dans la foulée, le ministre des Affaires intérieures Bart Somers a décidé de placer la commune sous surveillance renforcée. Il va par ailleurs charger le gouverneur de la province Carl Decaluwé d'inviter Francesco Vanderjeugd pour une discussion.