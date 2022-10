La gare des Guillemins revêt les couleurs de l'artiste Daniel Buren

Au total, 600.000 euros ont été nécessaires pour la réalisation de l'œuvre, couverte à plus de 80% par les partenaires privés. La fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Liège et la province de Liège ont couvert une faible part du montant total. "Le secteur public a soutenu l'étude préparatoire visant à concevoir l'avant-projet de l'œuvre et à vérifier la faisabilité technique et juridique", indique le communiqué de Daniel Buren.

Le plasticien français est connu pour utiliser des filtres transparents colorés avec lesquels il dessine sur les surfaces vitrées des bâtiments qu'il investit. Daniel Buren fait partie des artistes les plus actifs et reconnus de la scène internationale. L'inauguration officielle est ouverte au public et se déroulera samedi à la gare des Guillemins. L'exposition durera jusqu'au 14 octobre 2023.