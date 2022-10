Les ports de Göteborg et North Sea Port préparent un "corridor vert"

Le port suédois de Göteborg et le North Sea Port - qui rassemble depuis 2018 les ports maritimes de Gand (Flandre orientale), Terneuzen et Flessingue (Pays-Bas) - vont collaborer à la mise en place d'un "corridor vert", pour favoriser d'ici 2025 l'utilisation de carburants alternatifs pour la navigation maritime. Les émissions de gaz à effet de serre de la navigation ne sont en effet pas négligeables et, surtout, elles sont en augmentation.