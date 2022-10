Pas encore reçu la prime chauffage de 100 euros ? Il vous reste jusqu'au 1er novembre pour la demander

La plupart des Belges ont reçu leur prime fédérale de chauffage de 100 euros il y a quelques mois déjà. Tous les foyers y ont droit, mais dans certains cas le paiement ne se fait pas automatiquement. Les citoyens qui n'ont pas encore reçu cette enveloppe de 100 euros de leur fournisseur d'électricité pouvaient introduire une demande jusqu'au 14 octobre inclus, donc aujourd’hui. Sinon il sera irrévocablement trop tard. Le service public fédéral Economie indiquait néanmoins sur Twitter ce vendredi que l'application qui permet d'introduire une demande de prime connaît actuellement un problème technique. "Nous sommes conscients du problème et nous mettons tout en œuvre pour rendre l'application à nouveau opérationnelle au plus vite", précisait le SPF Economie. En fin d'après-midi, les ministres de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et de l'Énergie Tinne Van der Straeten annonçaient qu'en raison du problème technique, le délai de demande est prolongé. Il sera donc maintenant possible de demander sa prime de chauffage jusqu'au 1er novembre.