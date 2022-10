Des espions opèrent encore toujours en Belgique depuis l'ambassade de Russie à Uccle

Même si les autorités belges savent qu'un nouvel arrivant ne vient pas vraiment travailler ici comme diplomate mais comme espion, il est toujours autorisé à entrer dans le pays pour faire son travail (du moins avant le début de la guerre en Ukraine, ndlr.) Pourquoi ? Il est d'usage que lorsqu'un nouveau "diplomate" est signalé par la Russie, la Sûreté de l’Etat enquête sur cette personne. Une recommandation aux Affaires étrangères suit par la suite.

"Mais il peut y avoir d'autres intérêts en jeu que les seuls intérêts de sécurité. En fait, cela revient à dire que si un diplomate s'est déjà fait remarquer négativement dans un autre pays, il peut être refusé. Mais pour des raisons diplomatiques, et pour ne pas avoir de retour de bâton de la part de la Russie (envers le personnel belge là-bas), cette personne est généralement quand même admise", explique Lars Bové.

En outre, plus l'ennemi est proche, plus il est plus facile de le surveiller. "Les services de renseignement utilisent parfois le credo. "Mieux vaut un mal connu qu'un bien qui reste à connaître. On sait que c’est un espion, donc on peut le surveiller."