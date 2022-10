Filmer une bagarre au lieu d’intervenir : "les jeunes vivent la réalité à travers leur smartphone"

Il semble que de plus en plus de vidéos de jeunes en train de se battre soient publiées sur les réseaux sociaux ? Et pourquoi filmer au lieu d'intervenir ? "Depuis la crise du covid, les jeunes vivent encore plus la réalité à travers leur téléphone", a déclaré le Professeur Pieter Jan Valgaeren (Thomas More Hogeschool) à l'émission "Het Uur van de Waarheid" de Radio 1. "En tant que société, nous devrions également être beaucoup plus stricts envers les hommes politiques qui utilisent ces vidéos à des fins politiques."