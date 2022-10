L’exposition "Picasso & Abstraction" dévoile l’atelier de l’artiste aux Musées royaux des Beaux-Arts

À travers plus de 140 œuvres, l'exposition questionne le paradoxe qui fait de cet artiste farouchement opposé à l'art abstrait une inspiration pour les avant-gardes russes et autres expressionnistes abstraits américains revendiquant son héritage. Ce "mouvement de balancier" entre figuration et abstraction a marqué le travail de l'artiste durant des décennies.

Entre dessins et estampes, l'exposition est ainsi rythmée par les grandes étapes et les liens entretenus par Picasso et l'histoire de l'art abstrait, dans une dynamique de va-et-vient. Elle se penche en outre sur un thème "intimement lié à la collection du Musée Picasso-Paris", celui de l'atelier de l'artiste. Lieu de création et laboratoire d'expérimentation, l'atelier laisse entrevoir l'ambiguïté entre réel et fiction car l'imagination du peintre y prend corps.

Le public est ainsi invité "à apprécier d'une part la créativité extraordinaire de l'artiste et sa capacité à sans cesse se réinventer" et, "d'autre part, mesurer comment les élans vers l'inconnu restent une excellente manière de mieux se connaître et de se libérer des étiquettes qui nous entravent", promet le musée.

Pour accompagner spectateurs et visiteuses, un podcast (disponible sur les plateformes Acast et Spotify) propose une immersion sonore dans 15 œuvres de Picasso.

Des rencontres, conférences, masterclass et même un cycle de quatre cours-conférences complèteront l'exposition.