Le réalisateur bruxellois Julien Vrebos est décédé à l'âge de 75 ans

Julien Vrebos est né à Ixelles en 1947. Après avoir étudié l'arpentage et la photographie, il a travaillé pendant des années comme fonctionnaire communal avant d'entrer dans les médias par le biais du journalisme sportif.

"Il se présentait comme un vrai ket (gamin) de Bruxelles souvent malicieux et frondeur qui avait toujours une opinion toute prête sur ce qu'il trouvait bon ou mauvais dans la capitale. La dégradation et le délabrement de certains bâtiments notamment les gares lui faisait mal, mais il aimait aussi cette imperfection, les graffitis et les tags comme réponse à la laideur", a expliqué le journaliste de la VRT Luckas Vander Taelen qui l'a bien connu.

À la fin des années 1970, il a commencé à réaliser des reportages sur des sujets de société. En 1998, il fait ses débuts en tant que cinéaste avec le film policier sur les tueurs du Brabant "Le bal masqué". Cinq ans plus tard, il a réalisé "The Emperor's Wife", ", un film sur le pouvoir qui se déroule en un lieu et un temps indéterminé, où une impératrice ne peut pas avoir d'enfants et donc pas d’héritier ce qui bouleverse le consensus politique. Jonathan Rhys Meyers interprétait le rôle principal.