Rassemblement à Beveren contre la violence gratuite et le harcèlement

Parmi les quelque 70 participants se trouvait Ansam Sabih, elle-même mère de deux adolescents. "Nous devons tous oeuvrer pour éviter de tels incidents, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Aucun enfant ne devrait avoir à subir cela. La situation s'aggrave en effet et je soupçonne que c'est parce qu'ils voient beaucoup de violence à la télévision et dans les réseaux sociaux et que les enfants veulent imiter cela. En tant que parents, nous avons un rôle important à jouer dans ce domaine : nous devons être attentifs et veiller à ce que nos enfants ne participent pas à ces bagarres."

La famille de la victime est originaire d'Irak et avait fui ce pays dans l'espoir de trouver la sécurité ici, en Belgique. "Et puis cela arrive", a souligné Maough Zalan Al-Timim, une amie de la famille "et cela à la sortie de l’école, qui devrait être l'endroit le plus sûr pour un enfant. Nous espérons que la justice sera rendue et que les auteurs seront punis, mais en même temps, ils doivent aussi être aidés et guidés, car un tel comportement anormal est pathologique".

Et quel est l'état de la jeune fille qui a été grièvement blessée à Beveren ? "Elle ne va pas bien du tout", dit Maough Zalan Al-Timim. "Elle n'ose plus sortir et ne veut rien dire. Elle est vraiment très traumatisée. Une aide psychologique est nécessaire ici, mais en raison des longues listes d'attente chez les psychologues, elle n'aura son tour au plus tôt qu'en novembre, et c'est vraiment une mauvaise chose."