"Close" de Lukas Dhont remporte le 1er prix du Hamptons Film Festival aux Etats-Unis

En remportant le premier prix dans la catégorie long métarge, le prix du meilleur film, au Hamptons Film Festival, "Close" démontre que les États-Unis sont eux aussi séduits par l'histoire de Rémi et Léo. Le jury de cette année était présidé par Rajendra Roy, conservateur en chef pour le cinéma au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, qui siège également au comité exécutif international du cinéma de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), l'organisation à l'origine des Oscars.

"Notre équipe se sent incroyablement honorée de recevoir le premier prix du Hamptons Film Festival cette année", a expliqué Lukas Dhont dans une première réaction du festival du film.

Close a également été récompensé dans de nombreux autres festivals, notamment au Cinefest Mikolc en Hongrie, au Festival du film européen de Palic, en Serbie, avec le prix du public, au Festival du film de Sydney avec le prix du meilleur film, au Film Fest Hamburg avec le prix du cinéma d'art et au Festival international du film de Norvège à Haugesund avec le prix de la critique.

En outre, le film de Lukas Dhont a été nominé pour le prix du film universitaire européen et figure sur la liste des finalistes pour les European Film Awards.

Le film "Close" sortira en salle dans les cinémas belges le 2 novembre prochain.