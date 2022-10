Deux mille personnes rassemblées à Bruxelles pour l'action "Day of Justice"

Le cortège a rassemblé des citoyens des quatre coins du pays, mais également des Néerlandais, des Français et des Allemands. Un groupe important était composé de militants nationalistes flamands. Certains arboraient un lion des Flandres mêlé à une croix celtique, d'autres affichaient clairement leur soutien au Project Thule, une initiative du militaire Tomas Boutens, un militaire d'extrême-droite condamné pour terrorisme. Tous étaient particulièrement remontés contre les dirigeants politiques, mais aussi les médias.

La manifestation s'est élancée de la gare du Nord en direction de l'Atomium, où des discours étaient prévus. Aucun incident n'est à déplorer, bien que des pétards et des bombes fumigènes aient été lancés à intervalles réguliers.

"Pendant deux ans, notre gouvernement a opprimé le peuple par la peur et la coercition en toute impunité", a déclaré Sarkis Simonjan, l'un des organisateurs. "Des secteurs entiers ont été contraints de fermer, de faire faillite et même de se suicider. Ce même gouvernement nous impose aujourd'hui des prix de l'énergie exorbitants, en accusant les citoyens eux-mêmes d'avoir prétendument "mal consommé". Et tout ça pour une guerre qui ne nous concerne pas et qui n'est qu'un prétexte."

"Nos droits et libertés fondamentaux sont menacés et cela doit cesser", poursuit l’organisateur. "Quelle que soit la couleur de votre peau ou votre affiliation politique, nous sommes tous des victimes. Le peuple doit s'unir contre cette oligarchie, nous devons défendre nos enfants comme nos parents l'ont fait en 1968. Nous avons besoin d'une plate-forme civique, qui se développera à partir de l'union de diverses organisations et de manifestations comme celle-ci.