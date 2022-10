Eva De Bleeker pose un ultimatum aux fournisseurs d’énergie pour une information plus claire aux consommateurs

Les prix élevés du gaz et de l'électricité semblent s'accompagner d'une augmentation des plaintes contre les fournisseurs d'énergie. Le Service Public Fédéral (SPF) Economie a déjà reçu 1.634 plaintes de consommateurs cette année. Le bureau du médiateur de l'énergie a enregistré deux fois plus de plaintes au cours des huit premiers mois de cette année qu'au cours de la même période l'année dernière.

Les plaintes portent sur "une attente interminable" pour obtenir la facture finale, explique Eva De Bleeker, mais aussi sur le montant réel de cette facture finale et sur l'accessibilité au service clientèle. "Beaucoup de consommateurs se plaignent amèrement du fait qu'ils ont des difficultés à joindre leur fournisseur d'énergie ou à obtenir une réponse adéquate à leur question", déclare De Bleeker dans un communiqué de presse.

"Il est donc tout à fait frappant de remarquer que, dans le même temps, certains de ces fournisseurs d'énergie reçoivent aussi des plaintes pour pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la vente par téléphone ou à domicile. Comment expliquer que vous ne trouviez pas des employés pour répondre aux questions de vos clients, mais bien des employés pour démarcher de nouveaux clients ?"

Les plaintes concernent aussi bien les fournisseurs qui ont signé l'accord avec les consommateurs que ceux qui ne l'ont pas fait. Cet accord est un code de conduite visant à protéger les consommateurs contre les pratiques abusives ou les informations trompeuses. Ces plaintes ont donné lieu à plusieurs enquêtes chez sept de ces fournisseurs cette année et l'année dernière. De Bleeker n'a pas pu dire quels sont les fournisseurs concernés, si ce n'est qu'il s'agit aussi bien de grands que de petits fournisseurs. Depuis 2021, cinq avertissements et six rapports officiels ont déjà été émis.