Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder décrochent le bronze dans l'américaine

Le duo belge a ponctué les 200 tours avec 43 points, derrière les Français Donovan Grondin et Benjamin Thomas (65 pts) et les Britanniques Ethan Hayter et Oliver Wood (47 pts).

C'est la quatrième médaille pour la délégation belge après les deux titres décrochés par Lotte Kopecky, dans l'élimination puis dans l'américaine, avec Shari Bossuyt. C'est aussi la deuxième médaille pour Fabio Van den Bossche, 21 ans, qui avait décroché le bronze lors de la course aux points vendredi.