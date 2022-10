Le Musée Art & Histoire présente 220 estampes modernes du Japon : un véritable régal pour les yeux

Au début du XXe siècle, la photographie est en plein essor et le jeune éditeur japonais Watanabe s'inquiète de la disparition de la technique et des connaissances ancestrales de la gravure sur bois. Il a relancé le mouvement avec de nouveaux artistes, thèmes et formes. Parfois, les impressions rappellent un peu l'art déco.

Une impression aussi raffinée aux couleurs subtiles constitue un exploit technique à la fois du dessinateur, du coupeur de blocs et de l'imprimeur. Le dessin est découpé dans du bois de cerisier et pour chaque teinte, le bloc de bois est réencré et imprimé, parfois jusqu'à 30 couches.

"Ce qui est très frappant pour le Shin hanga, c'est l'extrême perfection technique. Tout est imprimé ; il n'y a jamais de pinceau ici", explique le commissaire invité Chris Uhlenbeck. "Plus de couleurs, un papier plus lourd : c'était un produit de luxe", ajoute Nathalie Vandeperre du Musée Art & Histoire. "L'éditeur les a fait imprimer en petits tirages." Alors que les estampes super populaires du XIXe siècle étaient parfois distribuées à des dizaines de milliers d'exemplaires, dans le cas des Shin hanga, il n’est question que de quelques centaines, parfois de quelques dizaines d’exemplaires seulement.

Deux événements de l'histoire du Japon ont eu un impact majeur sur la gravure. Le 1er septembre 1923, un énorme tremblement de terre frappe Tokyo et met le feu aux studios de dessin et aux ateliers d'impression de gravures sur bois. "Les tirages antérieurs à 1923 sont aujourd'hui extrêmement rares, ils constituent le Saint Graal du collectionneur", déclare Chris Uhlenbeck. Heureusement, la production a repris assez rapidement.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a été bombardé par les Alliés et, pendant des années, une force d'occupation américaine a été stationnée dans le pays. Les tirages japonais ont séduit les Américains. "Aujourd'hui encore, la plupart des Shin hanga se trouvent aux Etats-Unis", déclare Chris Uhlenbeck.

L'exposition de Bruxelles puise aussi dans sa propre collection, montre des imprimés provenant de collections privées et directement du petit-fils de l'éditeur Watanabe. Certains Shin hanga sont présentés en dehors du Japon pour la première fois.