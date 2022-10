Lotte Kopecky termine au pied du podium de la course aux points

Kopecky a peut-être payé son statut de favorite au titre au terme d'une course très tactique. Elle a terminé avec 50 points, derrière Evans (60), Leth (53) et Valente (51).

La course aux points était la quatrième épreuve à laquelle participait Lotte Kopecky à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le vélodrome qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste des JO de Paris en 2024.

La lauréate du Vélo de Cristal, qu'elle a reçu mercredi pour la 3e année de suite, avait débuté ses Mondiaux par une médaille d'or dans la course à élimination jeudi. Elle a ensuite pris la 6e place de l'omnium vendredi avant de décrocher une nouvelle médaille d'or samedi sur l'Américaine, aussi appelée Madison, aux côtés de Shari Bossuyt.

Kopecky a aussi connu une saison 2022 pleine sur route. Lauréate des Strade Bianche et du Tour des Flandres, elle a remporté le chrono du National et décroché la médaille d'argent lors de la course en ligne des Mondiaux.