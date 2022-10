Un véhicule immatriculé en France force un contrôle de police à Ledegem

La police avait mis en place un barrage le long de la Provinciebaan samedi soir pour effectuer des contrôles de vitesse et d'alcoolémie. Un peu après 21 heures, une voiture immatriculée en France a forcé ce contrôle et a pris la fuite à grande vitesse. La police de la zone de Grensleie a immédiatement donné la chasse avec plusieurs équipes d'intervention. La voiture a pris la fuite en direction de la frontière française, en brûlant un feu rouge. Le conducteur est passé sous un tunnel sur la N32 près de Menin. Au bout du tunnel, il est entré en collision avec une voiture de police et s'est arrêté.

Personne n'a été blessé. Cependant, une voiture de police et la voiture française ont été endommagées. Le véhicule semble également avoir été signalé par le parquet de Flandre orientale. Les trois occupants ont été arrêtés. Dans leur voiture, il y avait beaucoup de matériel provenant probablement de cambriolages.