La crise de l’asile s’étend à d’autres villes : "Nous sommes forcés de renvoyer les gens à la rue avec un sac de couchage"

L’association "Een Hart voor vluchtelingen” réclame une solution structurelle à la nouvelle crise de l’asile. "Ces dernières années, des centres d’asile ont été fermés, si bien qu’il n’y a plus de marge de capacité d’accueil. Les autorités ont trop peu de moyens et doivent chercher des solutions via des bénévoles et des initiatives privées. Ce n’est pas sérieux", estime Evelyne Huughe. Son association a pris contact avec la ville de Gand pour chercher des solutions.

"Les procédures doivent être menées à bien plus rapidement", déclarait encore Jozef Hertsens de l’association VLOS. "Certaines personnes qui veulent s’enregistrer devront attendre jusqu’en décembre pour un premier rendez-vous. Elles n’auront pas de place d’accueil jusqu’à ce moment-là. Nous pouvons parfois leur offrir une aide médicale, mais c’est également une procédure compliquée".