Les louveteaux de Noëlla et August explorent les alentours de leur tanière et prennent des risques

Les neuf louveteaux d’August et Noëlla sont nés en avril dernier. Ils ont maintenant six mois et ont presque atteint la taille adulte. A tel point qu’il devient difficile de les distinguer des loups adultes. Ces derniers jours, ils ont déjà été aperçus notamment à Sonnis (Helchteren) et entre Wauberg (Peer) et Meeuwen (Oudsbergen) en province du Limbourg.

"Le fait que les louveteaux quittent le territoire où ils sont nés représente un risque pour eux", explique Jan Loos de l’association Welkom Wolf. "Les louveteaux sont très naïfs et inexpérimentés et vont bientôt apparaître aux endroits les plus inattendus. On apercevra des loups sur une piste cyclable, sur le parvis d’une église, devant la maison d’un couple âgé. Nous l’avons déjà vécu".

C’est pourquoi l’organisation lance un appel à la prudence. "Welkom Wolf veut donc avant tout attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit encore de jeunes loups. Ils ont un corps adulte mais la maturité d’un adolescent".