Ouverture du procès pour trafic de drogue dans la cité bruxelloise Peterbos

Les enquêteurs ont par contre mis la main sur de la drogue et de l'argent. Au total, ce sont un peu plus de 9 kilos de cannabis, 435 grammes de cocaïne et une somme d'au moins 180.000 euros qui ont été saisis. Par ailleurs, 27 personnes ont été arrêtées, dont 13 ont ensuite été inculpées pour vente de stupéfiants par le juge d'instruction et placées sous mandat d'arrêt.

Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2021, onze adresses supplémentaires ont été perquisitionnées à Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Bruxelles, Saint-Gilles et Asse. Neuf autres suspects ont alors été arrêtés, une quantité de 1,5 kilo de cannabis et une somme de 15.000 euros ont aussi été saisies.

Selon VRT NWS, la plupart des prévenus admettent avoir monté la garde ou coupé de la drogue, et avoir été payés pour ce service, mais tous affirment ne connaitre aucun des autres prévenus dans la salle. Sans doute partiellement par peur de représailles s’ils dénonçaient quelqu’un.