Sandra Kim aime toujours autant la vie et célèbre ses 50 ans en concert

A l’occasion de ses 50 ans, Sandra Kim a également sorti un nouveau single intitulé "Take me as I am". "C’est un texte sur moi-même, sur mon caractère", a commenté la chanteuse au micro de la VRT.

Sandra Kim a beau être aujourd'hui âgée de 50 ans, elle restera à jamais cette jeune fille de 13 ans qui a, pour la première et unique fois, permis à la Belgique de remporter le concours Eurovision de la chanson. "A cette époque, il y avait tellement de personnes derrière moi, pour me dire ce que je devais faire. Chante ceci, habille-toi comme cela… C’était dur ! Aujourd’hui, je me sens bien et je fais ce que je veux", témoigne encore Sandra Kim.

Récemment, la chanteuse belge a également remporté la première édition de l’émission "The Masked Singer" (le chanteur masqué). Sa chanson "J’aime la vie" a également été reprise dans la célèbre série musicale pour jeunes "Like me".