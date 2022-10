Covid-19: moins de 3.000 nouvelles contaminations par jour

Côté vaccination, le 15 octobre quelque 9.187.797 de personnes étaient entièrement vaccinées et 7.209.251 d’entre elles avaient reçu au moins une première dose de rappel (booster). Quelque 3.000.862 de personnes s’étaient également fait administrer une seconde dose de rappel.

"Il est important que les citoyens âgés de plus de 50 ans et ceux qui souffrent de pathologies se fassent vacciner à temps", indiquait le virologue Steven Van Gucht (Sciensano). "D’ici peu, la campagne de vaccination contre la grippe commencera. Si vous appartenez à un groupe à risque, faites-vous aussi vacciner. Le coronavirus et celui de la grippe sont différents. Nous nous attendons à ce que la grippe circule à nouveau abondamment cet hiver".

Et puis 341.616 Belges ont aussi déjà reçu une troisième dose de rappel contre le coronavirus. Il s’agit de personnes âgées de plus de 80 ans ou qui souffrent d’immunodéficience et qui avaient déjà reçu un deuxième booster avant l’été.