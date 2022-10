Le marché immobilier résiste à la crise grâce aux jeunes acheteurs toujours plus actifs

Selon l’étude réalisée par la Fédération du notariat (Fednot), le nombre de transactions immobilières a diminué d'1,4% au troisième trimestre, durant lequel l'activité est traditionnellement moins chargée, par rapport à la même période en 2021. Un résultat qui s'explique notamment par le recul important des ventes en juillet (-7,4%). En revanche, l'activité a été positive en août (+2,4%) et septembre (+0,4%). La hausse des taux d'intérêt et des prix de l'énergie a également joué un rôle, selon Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot.

Au niveau régional, c'est à Bruxelles que le nombre de transactions immobilières a connu la plus forte baisse (-3,7%) entre début juillet et fin septembre. L'activité a le moins reculé en Wallonie, d’un pourcent, contre -1,5% en Flandre. Sur les neuf premiers mois de l'année, les notaires notent donc un recul de l'activité (-1,7%), avec une baisse plus prononcée au sud du pays (-2%) pour -1,5% au nord et -1,3% dans la capitale.

Sur la même période, le prix d'une maison a augmenté en moyenne de 7,6% par rapport à la moyenne annuelle de 2021, pour s'établir à 317.426 euros. Le prix réel d'une maison (tenant compte de l'inflation de 8,8%) recule, lui, d'1,2%. La hausse des prix des maisons depuis le début de l'année a été moins forte en Wallonie (+4,8%, avec un prix moyen de 233.571 euros) qu'à Bruxelles (+6,2%, pour un prix de 573.646 euros) et en Flandre (+7,6%, 346.169 euros).

Sur les trois premiers trimestres, il a fallu débourser en moyenne 259.966 euros pour acheter un appartement, un montant en hausse de 3,4% par rapport à la moyenne annuelle de 2021, soit 9.000 euros de plus. Compte tenu de la forte inflation, le prix réel d'un appartement a baissé de 14.000 euros (-5,4%), précise Fednot.