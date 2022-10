Grève du personnel de Security Masters: le terminal des départs de l'aéroport de Charleroi fermé mercredi aussi

Les compagnies aériennes pourraient annuler d'autres vols au départ de Charleroi dans les prochains jours en raison de la grève qui sévit en ce moment à l'aéroport, déclarait ce mardi Philippe Verdonck (photo) dans l'émission "De Ochtend" sur Radio 1. Une réunion de crise était prévue dans la matinée.

Les portes du terminal étaient restées fermées, dans un premier temps ce matin, parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, mais depuis 8h environ, le passage a été libéré et les gens y ont à nouveau accès, précisait le CEO. "Nous essayons d'informer au maximum les passagers. Je comprends la frustration des gens." Le patron ajoute que l'aéroport ne peut empêcher certains vols de décoller pratiquement à vide. "Nous demandons (aux compagnies) d'attendre le plus longtemps possible, afin que le plus grand nombre possible de passagers puissent embarquer, mais nous ne pouvons pas suspendre les vols."

"TUI a déjà décidé de détourner une grande partie de ses vols vers Bruxelles. Et nous sommes en discussion avec d'autres compagnies aériennes comme Ryanair pour connaitre leurs plans. Certaines d'entre elles risquent d'annuler tous leurs vols dans les prochains jours." "J'espérais que les discussions menées hier soir aient pu ramener tout le monde à la raison, mais ce n'est pas le cas", ajoutait encore le CEO. "J'ai parlé aux syndicats et ils disent 'nous ne bougerons pas'. (...) Depuis tôt ce matin, je cherche un délégué syndical qui puisse fournir des explications aux passagers, mais je n'en trouve pas. Pour l'instant, nous sommes impuissants. (...) Je ne peux (cependant) accepter que mon personnel et les passagers soient victimes des discussions en cours".