Nouvelle démission au maïorat de Saint-Trond

Audit Vlaanderen avait mis en évidence vendredi dernier l'achat, par Jelle Engelbosch, d'une parcelle de terrain de la fabrique d'église de Velm à un prix qu'il savait par avance trop bas, selon l'opposition. Le nationaliste flamand conteste les faits mais reconnaît ne plus être en capacité de diriger en raison du scandale provoqué et a donc démissionné ce lundi.

Engelbosch avait été proposé au début du mois pour succéder à Veerle Heeren, la bourgmestre poussée vers la sortie à la suite de la révélation d'un prêt controversé de 65.000 euros accordé par la ville à l'ancien maïeur Jef Cleeren (lui aussi CD&V) pour apurer une dette au jeu de son fils décédé en 2014. Entretemps, Cleeren est lui-même décédé, sans avoir complètement remboursé l’argent prêté.

Selon la bourgmestre sortante, personne dans son parti n’était au courant de ce prêt, mais le scandale a suffi à déforcer son autorité.

Il faut rappeler que Veerle Heeren avait déjà été suspendue six mois de ses fonctions l'an dernier pour avoir donné la préséance à certains de ses proches et à elle-même pour accéder plus rapidement à la vaccination contre le Covid-19.