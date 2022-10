Un quart de mariages en plus en Belgique l’an dernier

En tout, 40.836 couples se sont dit "oui" en 2021 contre 32.779 en 2020, année frappée par la crise sanitaire. Statbel souligne que ce nombre reste toutefois inférieur aux 44.270 célébrations enregistrées en 2019. C'est en Wallonie que se situe la hausse la plus importante avec un bond de 41%. "La baisse du nombre de mariages en 2020 a été la plus prononcée en Wallonie. Il est donc logique que cette région enregistre la plus forte hausse l'année suivante", commente Statbel.

Charleroi (546), Liège (508) et Namur (335) figurent en tête des communes wallonnes ayant célébré le plus de mariages. La Région de Bruxelles-Capitale a enregistré 22% d'unions supplémentaires en 2021, alors qu'elles ont progressé de 13% en Flandre. Ce sont Anvers (2.026), Gand (1.046) et Malines (376) qui occupent le top 3 flamand, alors que c'est à Bruxelles (722), Schaerbeek (495) et Molenbeek-Saint-Jean (410) que l'on s'est le plus passé la bague au doigt sur le territoire bruxellois.